TREN LIGERO OPERA SIN PERMISOS NI ACUERDOS, MIENTRAS OBRAS PÚBLICAS DEFIENDE A MOTA-ENGIL, QUE NO HA ENTREGADO DICTÁMENES DE RIESGO: ARMENTÍA

El diputado mocista Pedro Armentía López, señaló que el decreto que considera obra de interés social al Tren Ligero está impugnado, lamentó la falta de voluntad para entregar la obra y pagar impuestos, y criticó la defensa férrea del encargado de Obras Públicas del Gobierno del Estado hacia la empresa Mota-Engil, al grado de parecer su vocero.

El legislador también cuestionó que no haya por parte de Protección Civil los estudios obligados, y preguntó de quién será la culpa cuando ocurra un accidente.

Armentía López reveló que hasta el día de hoy no ha sido presentado un proyecto ejecutivo, y “esperemos que con la temporada de lluvias y la situación del tránsito no tengamos percances”.