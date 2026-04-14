martes, abril 14, 2026
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Yucatán

TRÁILER VUELCA CON MILES DE POLLOS EN CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE

Un accidente se registró en la carretera Mérida-Campeche luego de que un tráiler que transportaba cerca de 4 mil pollos vivos terminó volcado, dejando la carga dispersa sobre el asfalto. Automovilistas que circulaban por la zona se detuvieron para auxiliar al conductor.

Elementos de la SSP y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al operador, quien no requirió traslado hospitalario. Posteriormente, otro tráiler arribó para recuperar las aves y trasladarlas, mientras personal de la Guardia Nacional acordonó la zona y realizó las diligencias correspondientes.

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