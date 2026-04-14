OCUPAR EL ÚLTIMO LUGAR EN EL MANEJO DE FINANZAS PÚBLICAS SIGNIFICA QUE EN CAMPECHE NO SE COMBATE LA CORRUPCIÓN: NELLY MÁRQUEZ

Al señalar que una mala administración de los recursos públicos se refleja en menos obras, servicios limitados y escasas oportunidades para la población, la exdiputada y exdirigente estatal del PAN, Nelly Márquez Zapata, lamentó que el Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores San Román, se ubique en el último lugar a nivel nacional en el manejo de las finanzas públicas.

De acuerdo con una encuesta de CE Research, realizada del 29 de marzo al 5 de abril, la entidad ocupa la posición más baja en este rubro, lo que, a decir de la panista, evidencia deficiencias en la gestión de los recursos.

Márquez Zapata consideró que es fundamental combatir la corrupción de manera real y no simular acciones, ya que, afirmó, los resultados actuales afectan directamente el desarrollo del estado y el bienestar de los campechanos.