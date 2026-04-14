martes, abril 14, 2026
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QUE MARIO DELGADO HAGA OTRO VIDEO QUEJÁNDOSE DE LOS ELEVADOS COSTOS DE LAS GASOLINAS: FERRIZ HIJAR

-NADIE DE #MORENA TOCA ESTE TEMA, MENOS EL DE LA CANASTA BÁSICA, LA INFLACIÓN Y EL ALZA DE PRECIOS

Tras mostrar un video del hoy secretario de Educación, Mario Delgado, donde criticaba que el precio de la gasolina premium rebasó los 20 pesos por litro y preguntó de qué sirve tener gasolineras extranjeras si se paga la gasolina cada vez más cara y sigue siendo de Pemex, el periodista Pedro Ferriz Hijar hizo una petición irónica al funcionario: hacer otro videíto donde diga que el precio de la gasolina roja llegó a los 30 pesos por litro, mientras la verde (magna) ya superó los $24.

A través de Ferriztve, arremetió: “Les encargo a estos p¡nch3s chairos de Morena que antes estaban en contra de esto, que nos hagan otro videíto como el de Mario Delgado, y que se ponga a hablar de temas como la canasta básica, la inflación, el alza de precios y todas las m4m4das que nos contaban, porque ahorita les pusieron velcro en el h?c¡co y todo es silencio total y absoluto”.

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