TIENE PEMEX PAGOS PENDIENTES, TRABAJOS REALIZADOS NO FACTURADOS, FALTA DE PROYECTOS Y OTRO “RECORTE” EN PUERTA DE 3 MIL PLAZAS: LAVALLE

Durante su comparecencia ante los diputados, el secretario estatal de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, confirmó que la industria petrolera en Carmen enfrenta tres problemas principales: trabajos realizados y facturados pendientes de pago, trabajos ejecutados aún no facturados y la falta de nuevos proyectos para reactivar la actividad, y que Pemex prevé “recorte” adicional de 3 mil plazas.

Explicó que en 2025 el sistema de facturación de Pemex opera con mayor claridad, lo que ha permitido procesar pagos de trabajos de 2024 y del presente año, aunque no en su totalidad, sin embargo, persiste el rezago en los trabajos terminados que no han sido facturados, lo que ha generado presión financiera en las empresas proveedoras.

Para atender este punto y promover nuevos proyectos, dijo que se presentó un plan de apoyo a Pemex que contempla recursos, para cubrir obligaciones de corto plazo y reactivar la producción, es decir, los otros dos puntos.

De acuerdo con Lavalle Maury, el plan incluye la reactivación de campos petroleros en la Sonda de Campeche, lo que incrementaría las operaciones en la zona.

En paralelo, reconoció que las empresas locales han reducido personal debido a la falta de pagos y de actividad, y que se prevé un recorte adicional de 3,000 plazas en el Municipio, ante lo cual trabajan en la diversificación económica, que incluye la producción de biocombustibles.

Por último, aseguró sin precisar nombres ni montos, que por la parte de la formalidad del empleo han aplicado nuevos programas en la Isla para crear empresas y fomentar fuentes de trabajo, y que a través del Fideicomiso del 2% sobre nómina (Impulso jaguar) han destinado este año 125 millones 280 mil pesos en apoyo de 53 empresas que solicitaron créditos para la actividad económica carmelita.