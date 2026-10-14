TEPJF EXHIBE PROTECCIÓN DE ÓRGANOS ELECTORALES DE CAMPECHE A ALCUDIA, AL REVOCAR DESECHAMIENTO DE DEMANDA POR VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que fue injustificado el desechamiento de la denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género, presentada por la diputada local priísta Delma Rabelo Cuevas contra Juan Pedro Alcudia Vázquez, actual presidente del Poder Judicial de Campeche y exconsejero jurídico de la gobernadora Layda Sansores.

El Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) y el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), bajo el control de Layda Sansores, habían desechado la querella, relacionada con una comparecencia en la que Alcudia Vázquez exhibió que la legisladora tenía un amparo.

La resolución ordena al TEEC iniciar a la brevedad el Procedimiento Especial Sancionador contra Alcudia Vázquez, luego de que el caso se prolongara durante seis meses.

La sentencia fue emitida el 22 de septiembre de 2026 y cuestiona la actuación de los órganos electorales locales, el IEEC y el TEEC, este último presidido por Francisco Ac Ordóñez.