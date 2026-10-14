MÁS DE 500 EJIDATARIOS BLOQUEAN CARRETERA CHETUMAL–ESCÁRCEGA; RECHAZAN PAGO DE MENOS DE 11 MIL PESOS POR HECTÁREA

Ejidatarios de Ramonal y Sacxán, en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, anunciaron que mantendrán el cierre carretero por tiempo indefinido, al denunciar un trato desigual en las compensaciones por sus tierras afectadas por el derecho de vía.

Los inconformes aseguran que otros ejidos de la región habrían recibido hasta un millón de pesos por hectárea, mientras que a sus comunidades les ofrecen cantidades considerablemente menores.

Los más de 500 manifestantes señalaron que pareciera que para el Gobierno federal existen ejidos de primera y de segunda, por lo que exigieron una explicación transparente sobre los criterios de valuación y una compensación justa por sus tierras.

La movilización inició con una concentración en Francisco Villa y posteriormente derivó en el bloqueo de la carretera Chetumal–Escárcega, que mantendrán mientras esperan una respuesta de las autoridades.

Los montos denunciados corresponden a las declaraciones de los ejidatarios y aún no cuentan con confirmación oficial.

Fuente: Pulso Quintanarroense.