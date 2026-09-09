¡TEMEN TRAGEDIA EN ZINÁPARO!; DENUNCIAN BLOQUEO DEL ACCESO, PRESENCIA DE HOMBRES ARMADOS Y AMENAZAS CONTRA PESCADORES

Escárcega.- Habitantes y pescadores de esta comunidad alertaron sobre el riesgo de que ocurra una tragedia en cualquier momento, debido a la presunta presencia de hombres armados vigilando el camino saca cosechas que está cercado y comunica con la laguna de Chamaha.

De acuerdo con la denuncia hecha llegar a este medio, los pescadores son presuntamente amenazados con armas de fuego y advertidos de que podrían ser atacados si intentan ingresar a la zona para realizar sus actividades.

En un video, se aprecia el cerco de madera, desde donde quien se dice responsable expone que la medida obedece a indicación de la Fiscalía de bloquear y poner candado, ante la denuncia por robo de ganado que ha sufrido.

Señalan directamente a Alfredo Páramo como quien estaría impidiendo el acceso, además de señalar que contaría con el respaldo de personas vinculadas con Fernando Montero, quien, según los denunciantes, presume tener influencias y anteriormente habría cercado parte de la laguna.

La situación ha generado preocupación entre los habitantes de Zináparo, quienes aseguran que incluso se estarían cobrando cuotas y porcentajes de la pesca que realizan vecinos de la comunidad en esta zona.

Los denunciantes sostienen que la laguna representa una importante fuente de sustento para varias familias y demandan la intervención inmediata de las autoridades antes de que el conflicto escale y se registre un enfrentamiento.

La denuncia y las evidencias proporcionadas por los afectados fueron presentadas públicamente con el llamado a las autoridades correspondientes, para investigar los hechos, garantizar el libre acceso y evitar que una disputa por el aprovechamiento de los recursos termine en una tragedia.