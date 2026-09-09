FUERON DOS PERSONAS QUE FALLECIERON AYER TRAS SER ALCANZADAS POR RAYOS; UNO EN CALKINÍ Y EL OTRO EN CHAMPOTÓN

Dos personas perdieron la vida en hechos distintos que, de manera preliminar, estarían relacionados con descargas eléctricas durante las tormentas registradas ayer en la entidad.

El primer caso ocurrió en Champotón, donde un pescador identificado como J.M.L., conocido como “Shula la Hormiga”, fue alcanzado por un rayo mientras amarraba su lancha en una zona de atracadero. Aunque fue trasladado con vida al hospital de la ciudad, posteriormente perdió la vida.

El segundo hecho se registró en Calkiní, donde V.G.E.C., de 29 años, fue localizada sin vida en el patio de su domicilio. De acuerdo con el reporte recibido por la Policía Municipal y la Fiscalía, la joven se encontraba guardando sus gallinas ante la amenaza de una tormenta cuando sus familiares escucharon un fuerte estruendo y posteriormente la encontraron tendida.

Al lugar acudieron policías, socorristas y personal ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes. Ambos casos ocurrieron durante condiciones de lluvia y actividad eléctrica.