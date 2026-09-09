“SI PEMEX ES EL FUTURO, CAMPECHE NO PUEDE SER EL PASADO”: SENADOR BARREDA EXIGE A SHEINBAUM INVERSIONES PARA CARMEN

Desde el Congreso de la Unión, el senador de Movimiento Ciudadano, Francisco Daniel Barreda Pavón, cuestionó el discurso de recuperación económica de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y exigió que Campeche reciba parte de los beneficios que genera Petróleos Mexicanos (Pemex), particularmente Ciudad del Carmen, considerada históricamente un punto clave de la actividad petrolera nacional.

Señaló que mientras se presume estabilidad, inversión, empleo y recuperación de Pemex, en Campeche persisten problemas económicos que no pueden quedar fuera de las prioridades presupuestales.

El legislador puso especial atención en las empresas locales que continúan a la espera de pagos por servicios prestados a Pemex, cuestionó que los anuncios de Sheinbaum Pardo sobre reducción de la deuda de la petrolera reflejen realmente la situación de pequeñas y medianas empresas que ya cumplieron contratos, cubrieron nóminas, impuestos y proveedores, pero aún no reciben los recursos que les corresponden.

Barreda Pavón sostuvo que la recuperación de Pemex debe traducirse en inversión, empleos, oficinas y oportunidades para las empresas de Ciudad del Carmen, al considerar que la isla no puede ser recordada únicamente cuando se habla de petróleo, sino que debe formar parte de las soluciones y de la derrama económica.

“Si Pemex es orgullo nacional, entonces Ciudad del Carmen también debe ser prioridad nacional. “Si Pemex es parte del futuro energético de México, entonces Campeche tiene que ser parte de ese futuro y no solamente parte del pasado”, reclamó.