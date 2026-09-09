¡ALERTA EN LA NORMAL DE HECELCHAKÁN! 18 ESTUDIANTES DENUNCIAN HOSTIGAMIENTO, AMENAZAS Y NOVATADAS

18 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez” denunciaron presuntos actos de hostigamiento, intimidación, 4menAza$, m4ltrato$ y novatadas que, según sus testimonios, involucrarían a integrantes del Consejo Estudiantil.

Entre los principales señalados aparece una persona identificada como “El Nojoch”, a quien los denunciantes atribuyen presuntas 4menAza$ y m4ltrat0, y los grupos conocidos como “Las Cuartañías”, “Las Cecis” y “el Chamaco Venenito”.

Los denunciantes son Betzy Yajana Casanova González, María José Cocom, Braulio Traconis, Mariony Pat Poot, Daniel Leonardo Bacab Flores, Kevin May, Jared Aké, Andrey Ku, Joel A. Cohuó, David Chi Vela, Emanuel Nolasco, Alejandro Aké Panti Cúpula, Ariel Aguilar Cúpula, Valeria Casanova, Beatriz Huchín, Monse Maas, Jesús Castillo Bacab y Alex Chim Haass.

Acusan que las presuntas novatadas continuarían afectando a estudiantes de nuevo ingreso, mediante situaciones humillantes y violentas, ante lo cual algunos desertaron mientras se continuaría buscando el ingreso de otros jóvenes para mantener una generación entrante.

Otros señalamientos se relacionan con los llamados “alumnos externos”, quienes habrían sido amenazados con perder o no recibir apoyos como cobertores, hamacas, chamarras y becas, y con la supuesta venta de algunas prendas y apoyos entre personas de la comunidad, situación que debe ser investigada.

Ante estos hechos, los estudiantes solicitaron la intervención de autoridades educativas, organismos de derechos humanos y autoridades investigadoras, para garantizar su seguridad, esclarecer los hechos y proteger a posibles víctimas.

Las acusaciones no implican responsabilidad comprobada de las personas señaladas, sino deben ser investigadas por las autoridades competentes, respetando en todo momento su derecho de audiencia y defensa.

La principal interrogante planteada por los denunciantes es: ¿cuántos estudiantes más tendrán que abandonar la Normal antes de que las autoridades intervengan?

Fuente: Hecelchakán al Día.