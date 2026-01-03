SHEINBAUM CONDENA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN VENEZUELA

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, postura que dio a conocer mediante un comunicado difundido por su gobierno. En el documento señaló que este tipo de acciones contravienen el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, al vulnerar principios básicos del derecho internacional.

La mandataria expuso que la posición de su administración retoma los lineamientos que dice defender en política exterior: no intervención, solución pacífica de controversias y respeto al derecho internacional. Desde el gobierno federal se advirtió que cualquier acción militar pone en riesgo la estabilidad regional y se insistió en que América Latina debe mantenerse como una zona de paz.

Sheinbaum se pronunció a favor del diálogo y la negociación como vía para atender conflictos entre naciones y expresó la disposición de México para apoyar esfuerzos de mediación que eviten una escalada. Además, instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a mantener comunicación permanente con ciudadanos mexicanos que se encuentren en Venezuela.