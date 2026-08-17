RECUPERA SU LIBERTAD CARLOS “M”, EXVOCERO DE CARLOS MIGUEL AYSA

Carlos Alberto “M” y/o C.A.M.H., ex titular de la Unidad de Comunicación Social durante la administración de Carlos Miguel Aysa González, recuperó su libertad este lunes, luego de que un juez lo vinculara a proceso, pero determinara que enfrentará el proceso penal sin prisión preventiva.

El exfuncionario, detenido el pasado 12 de agosto en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de peculado, abandonó antes del mediodía el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.