QUIENES HOY GOBIERNAN SON MEZQUINOS, CORRUPTOS Y GENERAN PÉRDIDAS DE RECURSOS Y MÁS, RECRIMINAN

San Francisco de Campeche .- El dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, afirmó que “quienes hoy gobiernan han desperdiciado su oportunidad de gobernar bien, en lugar de mostrar buenos hechos simplemente han mostrado mezquindad, división, generando finalmente confrontaciones, pérdida de recursos y más, y una corrupción que verdaderamente es intolerable”.



Agregó que lo anterior es finalmente, entre otras razones, una oportunidad y una necesidad para que haya nuevas alternativas políticas, y el PRI sin duda alguna lo constituye y lo vamos a hacer”.



Hoy lamentablemente todo se ha vuelto quejas, lamentos, incomodidades, molestia de la ciudadanía, quien simplemente no ha visto una mejor identidad, al contrario, hemos visto como se ha venido degradando la vida, la economía, la seguridad, las condiciones finalmente de las familias campechanas y eso no lo podemos seguir tolerando, es nuestro deber no quedarnos cruzados de brazos, es nuestro deber como campechanos poder generar finalmente una propuesta y hacer algo.

