PESE A HECHOS AL ESTILO SICARIAL LA GOBERNADORA SIGUE DICIENDO QUE NO PASA NADA, LAMENTA LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ

A pesar del incremento inusual de robos a casa-habitación y hechos al estilo sicarial, de los cuales ni Seguridad ni la Fiscalía han informado nada, la gobernadora Layda Sansores sigue diciendo que no pasa nada, recriminó la diputada Mónica Fernández Montúfar.



Durante el Congreso Itinerante realizado ayer lunes en El Pimental II, la legisladora mocista expuso la situación de inseguridad que prevalece desde los últimos años en la entidad, la negativa de la jefa policiaca, la guanajuatense Marcela Muñoz, a comparecer para explicar en qué consiste su estrategia y que mientras no reconozcamos el problema, jamás vamos a vivir seguros, “porque algo que no se reconoce no se puede medir”.



Del 2022 a la fecha, puntualizó, ha habido 650 homicdios, mientras en el Distrito 5, al cual representa, vecinos denuncian más el incremento inusual de los robos a casa-habitación con personas dentro, robo de vehículos y autopartes y violencia a transeúntes, y todos conocen y saben dónde viven los ladrones y por qué la policía no entra,



Fernández Montúfar afirmó que van dos veces que pide la comparecencia de Marcela Muñoz, para que explique cuál es su estrategia, sus resultados, qué esperaba a corto plazo, cuántos policías tiene en cada sección y cuántas patrullas de las que vimos paradas en el malecón realmente están ahí, pero no ha habido respuesta positiva.



De octubre a la fecha, continuó, “he turnado 35 oficios a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) solicitando mayor presencia policiaca en el V Distrito, pues por la falta de rondines y de respuesta a reportes al 911, los vecinos ya no le firman a los agentes cuando pasan con sus hojas-reportes y cada día perciben mayor inseguridad y miedo de salir a la calle”.



La legisladora recordó que la semana pasada en Sinaí y Samulá mataron a balazos, frente a la gente y en horas normales del día, a 3 personas y dejaron a otra gravemente herida, sin que hasta el momento nadie de Seguridad ni de la Fiscalía haya salido a explicar por qué pasaron estos hechos al estilo s¡c@rial.

Lamentable, aseveró Fernández Montúfar, la gobernadora (Layda Sansores) sigue diciendo que no pasa nada, pero mientras no reconozcamos el problema jamás vamos a vivir seguros, porque algo que no se reconoce no se puede medir.