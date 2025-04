PERSISTE VENTA DE COMIDA CHATARRA AFUERA DE ESCUELAS

Mientras algunas escuelas no laboraron hoy y autoridades de la Secretaría de Educación dijeron no saber la razón, en las que sí lo hicieron se observó venta de comida chatarra afuera de los inmuebles, lo que se atribuye a que la dependencia no ha anunciado sanciones.

La presencia de esos vendedores, que incluye a los raspaderos, se apreció en planteles como el Jardín de Niños “Florinda Batista”, aunque predominó en los del nivel secundaria.

Llamó la atención que en la primaria “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”, ubicada en la Fidel Velázquez, a sus puertas hubo comercialización de productos naturales como piña, plátano, mango y jícama, algunos acompañados con limón, sal o chile.

Algunos alumnos, antes de la llegada de sus padres o en compañía de ellos, pidieron un raspado de hielo para mitigar la intensidad de los rayos solares.