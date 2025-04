EN REDES: NI PERDÓN NI OLVIDO DE MARCELA; SIGUEN LOS DESPIDOS DE POLICÍAS Y LA CORRUPCIÓN, DENUNCIAN

Estamos Unidos Campechanos dio a conocer que recibió testimonio anónimo de un elemento policiaco dado de baja el pasado fin de semana, por haber participado en la huelga pacífica donde se exigió la destitución de la jefa Marcela Muñoz, que la gobernadora no cumplió su promesa de mejorar la corporación, que sigue en pésimas condiciones, y que sigue la represalia contra los manifestantes, quienes no tienen derecho ni a vacaciones.



El denunciante, expone la publicación, revela que en el Municipio de Campeche la Policía de Campeche sólo tiene 12 patrullas, debido a la falta de mantenimiento de las nuevas unidades y a la escasez de llantas, y pregunta dónde quedó el presupuesto para mantenimiento de esas unidades donadas hace poco por Pemex. Toscano, que es encargado del taller mecánico, cobra o pide “mochada” para agilizar servicio, lo cual causa indignación de los agentes, porque los tienen sometidos.



Y agrega: “Estamos en una era donde la seguridad no les interesa, mucho menos a los elementos que dan la cara todos los días en las calles. Como en todo trabajo hay muy buenos elementos y malos, y la Generacion 26 graduada es de cristal, pues tuvieron una academia ‘patito’, por lo cual algunos instructores mejor pidieron su cambio, pues su ética profesional no les permite dejarse manipular por altos mandos”.



La policía, agrega el texto del ya expolicía anónimo, poco a poco depura y consiente a los nuevos elementos, quienes son generación de cristal y me dan vergüenza, y tan así que no le pueden decir nada los responsables de sectores porque de inmediato los van acusar y les llaman la atención, porque en todo momento deben consentir a los niños nuevos, que son fieles y de confianza de Marcelita. Incluso van a buscarlos a sus casas y luego del servicio los regresan, ya que en su academia nomás iban a ver películas y a comer.



En tanto, los policías que levantaron la voz no tienen derecho ni a vacaciones, y quienes llevan control del personal reciben tajada para justificar a los policías que faltan cada semana. Es muy descarado, ya que tiene conocimiento la famosa Cumbia, quien se autoregaló el grado que tiene, mientras el director Felipe no resuelve problemas, sólo calienta la silla y sus escoltas no dan una, y uno, el famoso Búho, se cree director pese a ser responsable del transporte, de lo que no sabe nada. Se la pasa en la oficina del director comiendo galletitas.

Marcelita, continúa la publicación, tiene abandonada la policía, tan así que las instalaciones están en pésimas condiciones, los baños en muy mal estado y el área de regaderas peor.



Me voy decepcionado de la policía, que en su momento sí fue la mejor en el país, pues era respetada y no había tanta delincuencia, pero la gobernadora no cumplió con el pliego petitorio y ya nadie puede decir nada.

A final de la publicación, el denunciante anónimo se despide agradeciendo a sus compañeros y recalca que no da su nombre para evitar problema en su próximo trabajo.