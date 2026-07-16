PERIODISTA DENUNCIA HOSTIGAMIENTO POLICIACO POR DOCUMENTAR REVISIONES EN RETÉN DE ESCÁRCEGA

Escárcega.- Por medio de sus redes sociales, el periodista Jacob Alcántara, de Informativo Cancún, Quintana Roo, denunció hostigamiento de policías municipales de Escárcega, Campeche, por documentar el proceder en un filtro o retén, que calificó como inconstitucional y donde, resaltó, en su mayoría revisan vehículos con placas foráneas.

El periodista expresó: “Lamentablemente, estos filtros inconstitucionales no pueden infraccionarte, y aunque las placas están de paso y son de Quintana Roo, ahí está policía. Es la corrupción que hay aquí en Escárcega, Campeche, en las entradas, para donde vayas”.

Al acercarse a la zona donde los uniformados pedían documentación a los conductores, uno lo encaró y preguntó qué hacía, ante lo cual dijo ser periodista y que estaba documentando porque está de paso, y ante la molestia por la grabación fue por su gafete y su acreditación del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Momentos después, exclamó: ”Ah, me quiere llevar detenido y de manera prepotente, porque sólo le pregunté y estoy documentando filtros en Escárcega, luego en Champotón y de ahí vamos a Tabasco”.

Ante el genízaro, Jacob Alcántara recalcó: “No interferí, amigo. Ustedes quieren coartar un derecho que es mi libertad de expresión y a grabar y documentar el buen o mal actor de la sociedad, y no me metí, sólo documento la manera en que pagan a las placas foráneas”.