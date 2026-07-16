ISLITA CASTIGADA

No ha habido muestra de mal agradecimiento más grande, por parte de la Tía Gobernanta, que llamar “pinche islita” a la Ciudad que le permitió legar al poder, porque sin esos votos jamás hubiera ganado.

–“Hoy cumple años mi bella Isla de Tris y hoy se celebra la fiesta más grande en honor a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad y de todo el Municipio, recordó festiva doña Chela, quien se lamentaba porque en esta ocasión no pudo asistir a los festejos con sus parientes carmelos.

–“Esta fecha debe ser también motivo de reflexión para los habitantes de esa bella isla, porque ellos se han convertido en el factor que ha inclinado la balanza electoral en los últimos años, favoreciendo con sus votos la permanencia del régimen guinda, que, por su parte, ha tratado con menosprecio y hasta de manera ofensiva a esa próspera y rica región” recordó el poeta Casimiro.

–“No ha habido muestra de mal agradecimiento más grande, por parte de la Tía Gobernanta, que llamar “pinche islita” a la Ciudad que le permitió legar al poder, porque sin los votos de los isleños otra historia se hubiera escrito para nuestra querida, pero muy maltratada entidad”, apuntó a su vez el viejo Julián.

–“Mal trato, eso es lo que los gobiernos de todos los tintes le han dado a la Isla más grande y más bella de todo el Golfo de México, expresó a su vez el bolero don Memín. Históricamente, la nación jamás le ha devuelto a Ciudad del Carmen toda la riqueza petrolera que ahí han extraído. Al contrario, han negado apoyos y recursos, y ahora mismo, decenas de proveedores de Pemex enfrentan severos problemas de supervivencia debido a las deudas multimillonarias que con ellos se mantiene”.

–“Los malosos catal–ogan a esa bella isla como “Ciudad del Crimen” debido a que es de las zonas consideradas como focos rojos en temas de seguridad, redondeó don Julián, quien lamentó que incluso en altamar, se haya resucitado a los piratas, que saquean plataformas petroleras en total impunidad, quizá con la complicidad de quienes debieran protegernos”.

–“Yo lamentó el mal trato que le han dado a esa bella isla los gobiernos, sean tricolores, azules o guindas, lo que sin embargo no e ha quitado ni su grandeza, ni su esplendor ni su belleza. Es momento de rescatarla de los malos administradores públicos que han tenido y por eso es momento de optar por mejores cuadros que realmente amen a la ciudad y trabajen en beneficio de sus habitantes. Es lo menos que se merecen” puntualizó doña Chela.

–“Coincido totalmente con esa apreciación, apuntó el poeta Casimiro y mi mejor deseo es que en este aniversario de su fundación, en que también se conmemora la fecha en que fueron expulsados los piratas, la población de ahora se ponga las pilas y también expulse a los malos gobiernos y pésimos políticos que a base de mentiras los han sumido en el abandono y en el retroceso. Hay tiempo para rectificar la historia y eso le corresponde solamente a los propios isleños. Ojalá que algún día se pongan las pilas” externó.