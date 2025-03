PEMEX SÓLO LE PAGÓ AL 15% DE LOS PROVEEDORES, LAMENTA LA DIPUTADA TANIA DOMÍNGUEZ

LA ECONOMÍA DE CARMEN Y CAMPECHE NO PUEDE ESPERAR MÁS

Pese a que se anunció el pago del adeudo a las empresas que le trabajaron a Petróleos Mexicanos (Pemex), este martes sólo el 15%, a quien la petrolera quiere y prioriza, recibió abono, y la economía tanto de Carmen como de Campeche ya no pueden esperar más, ni podemos seguir permitiendo que las respuestas se posterguen más mientras el motor productivo de la Isla padece las consecuencias económicas y sociales, sentenció la diputada de Movimiento Ciudadano, Tania Domínguez Fernández.

Citó la reunión de la semana pasada en Carmen, donde directivos de Pemex prometieron pagar antes del día de hoy, pero no lo hicieron argumentando retrasos, sólo abonaron a quienes ellos quieren y priorizan, lo que representa el 15%, y así esto no avanza, pues sólo se cubre una mínima fracción del adeudo total, y expuso que no sólo empresas carmelitas son afectadas, sino también las grandes petroempresas, pues la semana pasada alrededor de 4 mil personas se quedaron sin empleo.

Preguntamos —continuó Domínguez Fernández—, ¿qué gana el Gobierno Federal con seguir aplazando la solución?, y ¿qué más se necesita para atender esta situación con la seriedad y la urgencia que se amerita? La afectación económica es profunda y evidente, pues negocios familiares y pequeñas y medianas empresas están al borde del cierre definitivo, y por la falta de solución al problema el desempleo aumenta y la estabilidad social de Carmen se deteriora más.

La legisladora recordó que hace unos días la bancada naranja presentó un punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal, la condonación de impuestos a los proveedores con pagos pendientes de la petrolera, pues es inaceptable que les sigan cobrando dichos tributos, cargas fiscales y los seguros de los trabajadores, como si hubieran recibido los recursos pendientes.