PEMEX ENTREGA APOYOS Y ANUNCIA INVERSIÓN MILLONARIA EN CAMPECHE ¿SALDARÁN A PROVEEDORES CARMELITAS?

Petróleos Mexicanos (Pemex) entregó productos petrolíferos, vehículos y equipo especializado al gobierno de Campeche y los municipios de Tenabo y Hecelchakán, como parte de una estrategia de inversión social y fortalecimiento de los servicios públicos en la entidad, y anunció una inversión de 158 millones de pesos para la modernización del malecón de Champotón.

Durante el acto, el titular de la Gerencia de Responsabilidad Social de Pemex, César Ojeda Zubieta, destacó que estos apoyos buscan reactivar el desarrollo económico y el bienestar de la población campechana, especialmente en zonas con alta presencia petrolera.

También se entregará una draga marina de succión para trabajos de desazolve en aguas interiores y zonas portuarias, tubería de polietileno de 20 pulgadas con sus accesorios y un kit de maquinaria para rehabilitación de caminos, adicional a equipo otorgado anteriormente.

En materia de combustibles, Pemex anunció donativos iniciales por dos millones de litros de gasolina Magna, dos millones de litros de diésel y seis millones de litros de diésel marino. Informó además que próximamente el hospital del IMSS en Ciudad del Carmen contará con un equipo de resonancia magnética de nueva generación.