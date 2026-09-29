martes, septiembre 29, 2026
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LAYDA RECONOCE PÉRDIDA DE MÁS DE 9 MIL EMPLEOS EN CARMEN Y DICE QUE ESTEBAN HINOJOSA HASTA “BAILA” PARA CALMAR A LA GENTE

Frente a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex), Layda Sansores San Román reconoció la pérdida de más de nueve mil empleos en Ciudad del Carmen, a los que atribuyó a los problemas que enfrenta la paraestatal con el pago a empresarios y admitió que, aunque su gobierno asegura estar generando nuevas fuentes de trabajo cada mes, el desplome laboral fue de golpe y todavía representa un fuerte desafío para la recuperación económica de la isla.

En medio de un asunto que afecta directamente los ingresos de miles de familias, la mandataria también hizo una peculiar referencia al secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa Rebolledo, a quien señaló que se pone a “bailar” para que la gente guarde la calma.

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