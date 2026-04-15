¡OTRA DE MARTÍNEZ TABOADA! DEJA EN LIBERTAD A EXPOLICÍA ACUSADO DE ROBO PORQUE PARA ELLA ¡NO EXISTE LA “BOLA DE QUESO”!

San Francisco de Campeche.- Sin justicia se quedó la víctima del robo de 30 mil pesos por parte de un exelemento de la Policía Estatal Preventiva (PE), luego de que la jueza de Control, Guadalupe Martínez Taboada, decidió dejar en libertad al exgenízaro al considerar impropia e inexistente la referencia de “Bola de queso”, donde ocurrieron los hechos en 2018.

Así, Edih Eduardo “T” recobró su libertad el pasado domingo 5 de abril al concluir la audiencia inicial, luego de ser detenido un día antes mediante una orden de aprehensión por abuso de autoridad, lesiones y robo.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó como dato de prueba la declaración de la víctima, quien señaló que fue detenida de manera arbitraria en el estacionamiento de Chedraui Villas Turquesa, y que cuando la trasladaban a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), en la intersección de las avenidas José López Portillo y Maestros Campechanos, a la altura de la “Bola de queso”, le quitaron su dinero.

La referencia adicional no fue aceptada por la juzgadora, al afirmar que no existía ese sitio, que en realidad se llama glorieta de Naach K`inil, por lo que ordenó la puesta en libertad del imputado.

Cabe destacar que Martínez Taboada es la jueza que vinculó a proceso y ratificó medidas cautelares contra el periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector de Tribuna, por presunta incitación al odio y violencia contra la gobernadora Layda Sansores.