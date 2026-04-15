VINCULAN A PROCESO A EXJEFE DE ÁREA DEL ICATCAM, PERO ESTÁ LIBRE Y NO PAGÓ GARANTÍA, POR DESVÍO DE 1 MILLÓN 700 MIL PESOS

San Francisco de Campeche.- Vincularon a proceso, aunque permanecerá en libertad y sin pago de garantía, al exjefe de departamento del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Campeche (Icatcam), Julio “C” y/o J. C. Z., por un tercer presunto desvío durante la administración de José Domingo “B” y/o J. D. B. E., quien también continúa en libertad.

La audiencia de vinculación a proceso se llevó a cabo el martes 14 de abril, donde el acusado de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades por un monto de un millón 700 mil pesos fue sujeto a medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

El juez de Control, Aarón Miss Chulín, determinó que el imputado deberá firmar periódicamente cada semana ante la Unidad de Medidas Cautelares, no salir del estado ni del país, y no acercarse a las instalaciones del Icatcam.

A pesar de la solicitud del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM) para imponer una garantía económica, el juzgador resolvió que no era necesario al considerar que no existe riesgo procesal.