LIGIA RODRÍGUEZ ADMITE QUE NUNCA FUE LLAMADA A DECLARAR EN CASO AREMI GASCA, “PERO SI ME LO PIDEN, ACUDIRÉ”

San Francisco de Campeche.- La falta de citación a declarar de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía, en el caso de Aremi Gasca, ha encendido cuestionamientos sobre un posible encubrimiento institucional para evitar comprometer a una funcionaria cercana al gobierno estatal.

A pesar de haber estado presente durante los hechos ocurridos el año pasado, incluyendo la detención de la fundadora de la colectiva Ley Sabina Campeche en el Congreso del Estado, Rodríguez Mejía confirmó públicamente que no ha sido requerida por el Ministerio Público para rendir su declaración.

La omisión resulta relevante debido a que la propia titular de la Codhecam reconoció haber participado en el acompañamiento de la activista, tanto en el seguimiento jurídico como en su traslado para recibir atención médica, lo que la convierte en una testigo directa de los acontecimientos.

Mientras la defensa de Aremi Gasca ha señalado inconsistencias y ha insistido en la necesidad de que todos los involucrados comparezcan, la autoridad ministerial ha evitado llamar a una figura clave en el caso, lo que alimenta la percepción de que existe una intención de protegerla.

En un contexto donde la Codhecam debería actuar con autonomía frente al poder, surgen señalamientos sobre su cercanía con el gobierno estatal, lo que pone en duda su papel como organismo garante de los derechos humanos y no como una instancia alineada a intereses políticos.

La propia Rodríguez Mejía se limitó a señalar que acudirá en caso de ser citada, sin que hasta ahora exista un requerimiento formal, lo que mantiene abierta la interrogante sobre si la autoridad actuará con imparcialidad o continuará evitando incorporar su testimonio al expediente.

El caso Aremi Gasca no solo exhibe un conflicto legal, sino también un escenario donde la falta de acciones concretas por parte de las autoridades refuerza la percepción de impunidad y uso selectivo de la justicia en Campeche.