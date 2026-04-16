¡NUEVA BURLA DE LAYDA A AGRUPACIONES FEMINISTAS!: “FELICITO AL ALCALDE RATH POR SU VALOR PARA RECONOCER PATERNIDAD

Durante su programa Martes del Jaguar, la gobernadora Layda Sansores se mofó una vez más de las agrupaciones feministas al felicitar al alcalde de Escárcega, Juan Carlos Hernández Rath, “por su valor y sensibilidad de reconocer la paternidad de su hijo”, pese a que durante 14 años la hoy autoridad municipal se negó a hacerse las pruebas correspondientes, y a que su “reconocimiento” fue resultado de la presión de diversas colectivas y a órdenes judiciales.