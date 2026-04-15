INFLUENCER YULAY DENUNCIA EXTORSIÓN DE MARCELOS; “ME PIDIERON $5 MIL Y ME DIERON UN NÚMERO DE CUENTA”

Campeche.- Mientras la gobernadora Layda Sansores y su secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la guanajuatense Marcela Muñoz, no se cansan de repetir que la Policía de Campeche es la mejor del país pese a denuncias ciudadanas y de abogados, ahora Julio César Fuentes Cruz, conocido como el youtuber Yulay, denunció en sus redes sociales que agentes de la patrulla 0731 lo extorsionaban con 5 mil pesos por la tarjeta de circulación, e incluso le proporcionaron un número de cuenta.

El influencer, originario de Tenancingo, Estado de México, se enfoca en la exploración de lugares abandonados, la cultura de barrio y labores sociales, además de ayudar a personas vulnerables y trabajadores.

En su primer mensaje escribió: “Ayudaaa. La Policía Estatal de Campeche me está extorsionando. Número económico de la patrulla 0731”. Más tarde, anexando foto de la unidad policiaca, agregó: “Tengo pruebas en video donde me piden 5,000 pesos por la tarjeta de circulación. Hasta me pasaron su número de cuenta”.

La denuncia generó críticas en redes sociales, donde seguidores y ciudadanos coincidieron en que retenes han sido señalados por acciones similares en puntos como Kobén, Champotón y Castamay.

Ante este escenario, surgen cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y la posibilidad de una investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.