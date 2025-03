“NO SOY LA LEY”, DICE MOLESTA MARGARITA DUARTE, Y EXIGE DENUNCIA POR ESCRITO PARA ACTUAR ANTE ACUSACIÓN DE ACOSO CONTRA MAESTRO

Al recalcar que no fueron varias alumnas, sino solamente una la que denunció a un docente por presunto @co$o, la directora del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecytec), Margarita Duarte Quijano, señaló que mientras no tenga denuncia por escrito no puede hacer nada, y a la pregunta de qué pasará si se comprueba el hecho, en tono molesto respondió: “Yo no soy la ley”.

Dijo que es la única queja que se ha recibido de esta situación, y afirmó que padres de familia no denunciaron afuera (de la escuela), “porque yo oí la entrevista, sino dicen que dicen… dijeron las madres de familia que dicen que no es un solo maestro, que dicen los alumnos, no sus hijos, pero mientras yo no tenga una denuncia por escrito de algún alumno, yo no puedo decir, ‘oye, me dijeron que tú eres un @cos@dor’. No puedo hacer eso, porque cometería un delito al acusar sin pruebas”.

Duarte Quijano añadió que el lunes habló con la niña, sus papás y todo el grupo, para decirles que se acostumbren a denunciar, que calladitas las mujeres no nos vemos más bonitas, que toda denuncia, sea de hombre o mujer, será atendida, para darle el trámite correspondiente. También se quejó que se denigre a una institución “que está dando lo mejor”.

A la pregunta de qué pasará si se comprueba la acusación, en tono molesto Duarte Quijano expresó: “Yo no soy la ley”, aunque luego bajó el tono de voz y aceptó que el Cecytec tendría que hacer el protocolo correspondiente, recibe la denuncia de la niña, y si resultara ser no sé qué sanción les pondrían, lo desconozco”.

Se siguió el protocolo, le creo a la estudiante, y el acusado fue separado de su cargo hasta que se terminen las investigaciones, manifestó, y refirió que el sistema escolar a su cargo tiene área jurídica que atenderá este tema.