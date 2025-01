NO SABE EL FISCAL ESTATAL QUE HAY ASALTOS EN LA PEÑA, ¡Y AGRADECE EL DATO!

No tengo nada, no tenemos nada; cuando tenemos una noticia criminal iniciamos una investigación, pero ahorita es primera vez que escucho sobre los asaltos que se están dando en esa zona, pero qué bueno que me comentas para tomar cartas en el asunto con la secretaria de Seguridad Pública.

Lo anterior, al preguntarle sobre si hay denuncias formales e investigaciones sobre asaltos en la colonia La Peña, lo que han denunciado taxistas, a lo que respondió que no sabe nada.