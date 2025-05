NO AL NEPOTISMO EN LAS CANDIDATURAS NI A CAMPAÑAS ADELANTADAS EN MORENA: LIZA HERNÁNDEZ

La secretaria estatal de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, apoyó las medidas dictadas por Morena, pues afirmó que no son tiempos de campaña electorales, aseguró que no hay cabida al nepotismo en las candidaturas, y rechazó estar adelantada en búsqueda de la candidatura a la gubernatura de Campeche, al afirmar que “me señalan, pero yo no me menciono”.

Y sentenció: “No son los tiempos para hacer campañas, estamos a favor de que no exista el nepotismo en las candidaturas y respaldamos todo lo que dicte nuestro partido”.

Era necesario poner las bases y orden, sabemos que hay muchos adelantados y por eso estamos de acuerdo, dijo, y para ella Morena no está perdiendo preferencias electorales y negó que las nuevas reglas sean producto de ello.

“Es importante empezar a poner orden, porque recuerden que Morena es un movimiento que ha crecido muy rápido, desde el 2012 cada vez hay más gente de diferentes corrientes ideológicas, de diferentes partidos, es abierto y por eso era necesario el poner orden”.

-Se dice que está en plena campaña en busca de la candidatura a la gubernatura, ¿qué puede decir?, se le preguntó.

-“Se me menciona, yo no me menciono”, respondió.

-¿No aspira?, se le interrogó.

-“No es que se trate de aspirar o no, sino que no son los tiempos. Yo no he dado ninguna señal de adelantada, es lo que dicen pero que yo no digo”, contestó.