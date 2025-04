NINGÚN APOYO DEL GOBIERNO DE LAYDA A RIBEREÑOS EN LO QUE VA DEL AÑO, ACUSAN

San Francisco de Campeche.- José Virgilio Pérez Chan, presidente de la Cooperativa “Hombres en Defensa del Mar”, reveló que el Gobierno del Estado no ha entregado, desde enero hasta la fecha, los apoyos a los pescadores, lo cual es de lamentar porque constantemente los “nortes” afectan la actividad y les complica la situación económica, y exigió que sean tratados con dignidad.



Dijo no saber por qué no han sido entregados esos recursos, y como “el año pasado fueron entregados en mayo, no sabemos si la gobernadora lo va a entregar para esa fecha, pero preocupan los “nortes” porque hay cierre de puertos y no se ha podido trabajar al 100 por ciento”.



Los apoyos que entrega el Gobierno por concepto de veda y baja captura benefician a unos 10 mil pescadores de la entidad, expuso Pérez Chan, y recalcó que nadie los ha recibido.

