–“Vaya cátedra de dignidad que le dieron a la Tía gobernanta las representantes de las agrupaciones feministas que no se amedrentaron ante las amenazas de que las van a meter a la cárcel si las encuentran rayando o pintarrajeando edificios públicos, festejó el poeta Casimiro. Ya le contestaron que ellas no van a vivir de rodillas ni van a acabar con sus movimientos solo porque se molesta la mandataria”.

–“Bueno, le corrigió el bolero don Memín, la respuesta textual dice así: “Estás acostumbrada a que te besen los pies pero nel, nosotras no nacimos para rendirte pleitesía, nacimos para señalar los abusos y romper el pedestal donde se creen intocables; no andaremos de rodillas”.

–“Pues claro que nel pastel!, exclamó radiante doña Chela. Esas muchachas sí me representan, y qué bueno que se pusieron al tú por tú con esa gobernadora que toda su vida predicó ser una luchadora social, pero que, como hemos dicho en ocasiones anteriores, en realidad solo fue una lucradora social, ya que se aprovechaba de los movimientos de protesta para llevar agua a su molino, pero ahora, de manera incongruente, ya no quiere que nadie proteste”.

–“Yo lo que me pregunto una y otra vez, añadió seriamente don Julián, es quién carajos sigue asesorando de esa manera tan estúpida a la gobernante. No sé si desconocen lo que es el cálculo político, o la medición de las consecuencias de los errores en que incurre la mandataria. ¿Saben qué va provocar con su prohibición? Que en la próxima marcha de mujeres ningún edificio quede a salvo, o sea no entiende que mientras más le digas a los colectivos feministas qué no deben hacer, más lo van a hacer. Parece como si ella, la gobernanta, nunca estuvo de ese lado”.

–“Debe ser una cuestión de soberbia o de amnesia, sugirió el poeta Casimiro, y en ninguno de esos casos le conviene a su proyecto político, ya que de entrada, se enemistó con todas las agrupaciones de mujeres que seguramente se van a sentir amenazadas por los dichos de la Tía y que la van a desafiar entregándose ellas mismas para que las metan a la cárcel, y entonces sí, la imagen política de la señora quedará hecha trizas. Si ya de por sí anda por la calle de la amargura, con esas acciones todo va empeorar”.

–“Bueno mi estimado poeta, le contestó preocupado el bolero don Memín, lo dices como si te interesara que la señora no siga cayendo en el ánimo popular, como si te importara que pague por su yerros. Que con su pan se lo coma, si ella decidió enemistarse con las mujeres indígenas, con las suegras, con las mamás de los policías y ahora con las agrupaciones feministas, que asuma las consecuencias ella, su partido y su candidata. Cuando quiera componer su error será demasiado tarde”.

–“Pues de mi parte yo sí voy a seguir su consejo y aunque sé que le vale sorbete, le voy a llenar de mentadas a toda su parentela, porque por culpa de ellos estamos sufriendo a la peor gobernanta que hayamos tenido en toda la historia” remató doña Chela.