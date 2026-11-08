domingo, noviembre 8, 2026
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“M​​ORENA DESTRUYE LO QUE TOCA”; ESCÁNDALO EN EL INE DEMUESTRA QUE METE LA MANO EN EL PROCESO ELECTORAL Y GENERA INCERTIDUMBRE: PRI

—“No podemos permitir impunidad en el órgano electoral”

La delegada nacional del PRI, Norma Ponce Orozco, acusó al Gobierno de Morena de intervenir en las instituciones electorales, y advirtió que los presuntos actos de corrupción dentro del órgano electoral (INE) generan incertidumbre rumbo a las elecciones de 2027.

Resulta preocupante, subrayó, que una institución encargada de garantizar elecciones transparentes e imparciales enfrente cuestionamientos sobre su funcionamiento, en referencia al escándalo que llevó a renunciar a Guadalupe Taddei como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), ante lo cual exigió investigar las irregularidades y sancionar a los responsables.

Anunció que el PRI recurrirá a las instancias legales para defender la legalidad de los comicios, mientras continúa fortaleciendo su estructura territorial mediante el trabajo con sus dirigencias estatales y comités municipales.

Con Morena, subrayó Ponce Orozco, sólo ha habido impunidad ante casos de corrupción, y como ejemplos citó Segalmex y los negocios de Andy (López Beltrán).

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