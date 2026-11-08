EXPEDIENTE | MÁS DESVÍOS MILLONARIOS EN EL GOBIERNO DE SANSORES

Apenas hace unos días, la gobernadora Layda Sansores se daba golpes de pecho jurando y perjurando ante estudiantes del Instituto Tecnológico que no se había robado “ni un pinche peso”, pero unos días después, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le restregó en su redonda cara que durante el ejercicio fiscal 2025, en su Gobierno se detectaron malos manejos por más de 63 millones de pesos.

Se trata ciertamente, de una mínima parte de lo que en realidad se ha desviado, ya que la ASF solo audita un pequeño porcentaje de los recursos federales que se canalizan a la entidad.

Le corresponde a la Auditoría Superior del Estado de Campeche, (Asecam), fiscalizar los 141 mil 024 millones de pesos que ha mal manejado su Administración, desde el 15 de septiembre de 2021 hasta la fecha.

Se trata de una cifra enorme, sin precedentes en nuestra historia reciente, que ninguno de sus antecesores tuvo a su disposición.

Solo para precisar cifras, hay que recordar que en 2022, en su primer año con presupuesto propio, el Congreso le aprobó 24 mil 403 millones 900 mil pesos.

En 2023, fueron 28 mil 638.7 millones de pesos; en 2024, sumaron 28 mil 854.3 millones de pesos; en 2025, fueron 29 mil 366.2 millones y para este 2026, dispone de 27 mil 252.2 millones.

Si a esto le sumamos los 2 mil 518 millones que el Gobierno de Layda Sansores se aprobó en 2021, en los tres meses de su ejercicio de ese año (octubre, noviembre y diciembre), entonces totalizamos que por sus manos han pasado 141 mil 24 millones 500 mil pesos.

¿Qué se ha hecho con ese dineral que no se ve invertido en ningún lado? Nadie lo sabe y los resultados no se ven por ninguna parte,

Las auditorías de la Asecam no han servido para un soberano cacahuate, pues nunca revisan las millonarias cuentas de la oficina de la gobernadora, tampoco las multimillonarias partidas asignadas a Marcela Muñoz Martínez, ni las que se canalizan a la Secretaría de Gobierno.

Por eso la señora Sansores no tiene ninguna autoridad moral para asegurar que no se ha robado “ningún pinche peso”, ya que su Gobierno es el de mayor opacidad en toda nuestra historia y muchos sostienen que es también el de mayor saqueo.

Por lo pronto, la ASF volvió a despojarla de su máscara de honestidad y a presentarnos a la gobernadora Sansores tal cual es, una pésima administradora que no aprovecha cada peso que recibe para beneficiar al pueblo, y que permitió que sus más cercanos colaboradores se hayan enriquecido de manera insultante.

La ASF le observó irregularidades por 63 millones 795 mil 603 pesos con 78 centavos entre devoluciones a la Federación y observaciones por probables daños al erario, principalmente en los sectores de salud y educación.

El ineficaz Gobierno sansorista tuvo que devolver a la Tesorería de la Federación 24 millones 691 mil 566 pesos con 71 centavos, mientras que otros 39 millones 104 mil 37 pesos con 7 centavos permanecen señalados por posibles irregularidades.

Uno de los datos más preocupantes corresponde al sector salud, donde se devolvieron 21 millones 442 mil 42 pesos con 20 centavos que habían sido transferidos para atender necesidades sanitarias de la entidad. Como si en Campeche no hicieran falta medicinas, insumos, equipos y más personal.

Además, la ASF identificó un probable daño a la hacienda pública federal por 3 millones 615 mil 333 pesos con 72 centavos, relacionado con la compra de uniformes para personal sanitario cuya entrega no fue acreditada.

En el rubro educativo hubo irregularidades en el Fondo de Aportaciones Múltiples, que acumuló señalamientos por 18 millones 767 mil 93 pesos con 39 centavos debido a la falta de documentación que justifique transferencias realizadas para adquirir infraestructura educativa.

Por su parte, en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE) se reportaron 16 millones 721 mil 609 pesos con 66 centavos pendientes de aclarar, relacionados a servicios cuya prestación no fue acreditada y pagos a trabajadores con posibles incompatibilidades de plazas o funciones sindicales.

A estas inconsistencias se suman reintegros y deficiencias de control interno en recursos destinados a educación tecnológica y para adultos, donde también se detectaron diferencias entre montos reportados y pagos efectuados.

En julio pasado se dio a conocer que para el ejercicio fiscal 2024, en los recursos estatales el Gobierno laydista tuvo observaciones por 49 millones de pesos, los que, sumados a los 53 millones de 2025, nos da un total de 112 millones de pesos malversados.

Así que, en efecto, la señora no se ha robado “un solo pinche peso”, sino más de 112 millones. ¡ Que tal!