“MORENA DEJÓ SIN CONTRAPESOS AL INE Y ABRIÓ LA PUERTA A PRESUNTAS IRREGULARIDADES MILLONARIAS”, ACUSA MEDINA FARFÁN

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Medina Farfán, acusó a Morena de debilitar los controles internos del organismo y permitir la concentración de poder en una sola persona, situación que, sostuvo, derivó en graves cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos.

Señaló que la salida de de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), representa una muestra más de lo que calificó como la descomposición institucional provocada por Morena, al considerar que el partido oficialista eliminó los contrapesos que debían garantizar la vigilancia y transparencia en las decisiones del INE.

Denunció presuntas irregularidades financieras que, según sus señalamientos, incluyen más de mil millones de pesos observados, además de asignaciones de contratos por más de 240 millones de pesos a personas presuntamente cercanas a la entonces presidenta del organismo electoral.

Cuestionó que una institución encargada de garantizar la legalidad de las elecciones enfrente acusaciones de esta magnitud, mientras los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas son señalados por su debilitamiento.

El presidente estatal del PRI responsabilizó directamente a diputados y senadores de Morena de haber impulsado cambios que, a partir de 2024, otorgaron a Taddei amplias facultades para nombrar y remover funcionarios del INE, decisiones que anteriormente, aseguró, se tomaban de manera colegiada. Afirmó que esta concentración de atribuciones terminó por colocar en manos de una sola persona decisiones fundamentales para el funcionamiento del instituto, incluido el manejo administrativo de sus recursos.