“¿DÓNDE ESTÁN LOS 27 MIL MILLONES?” MC CUESTIONA RECURSOS PARA SALUD EN CAMPECHE

San Francisco de Campeche.- Ante las carencias de medicamentos, insumos y equipo médico en los hospitales de Campeche, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Hernández Macdonald, cuestionó al gobierno estatal por el destino de los 27 mil millones de pesos que, aseguró, fueron autorizados para cuestiones médicas. También denunció que 30 enfermeras del Hospital de Especialidades llevan diez meses sin firmar contrato.

El legislador exigió aclarar el destino de una partida federal adicional de 300 millones de pesos anunciada en junio y cuestionó la falta de autoclaves, analgésicos y tratamientos para pacientes con cáncer, mientras el gobierno destina recursos a gastos que consideró innecesarios, como un barco de cerca de 10 millones de pesos y una figura de jaguar de un millón 600 mil pesos. “Recursos sí hay, pero lo están invirtiendo en lo que se les dé la gana”, acusó.

Hernández Macdonald criticó a los diputados de Morena por minimizar las deficiencias del sistema de salud y adelantó que la bancada de Movimiento Ciudadano exigirá explicaciones sobre el destino de los recursos públicos durante el análisis del próximo presupuesto estatal, incluidos los gastos en comunicación social y oficinas gubernamentales.