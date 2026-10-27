VINCULAN A PROCESO A ACUSADO DE ASESINAR A BALAZOS A UN PERRITO EN ESCÁRCEGA; ENFRENTA OTRA INVESTIGACIÓN POR MALTRATO ANIMAL

El hombre señalado por presuntamente asesinar a balazos a la mascota de una familia en el ejido José de la Cruz Blanco, municipio de Escárcega, ya fue vinculado a proceso por un delito contra la salud, mientras que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) judicializó una segunda carpeta de investigación en su contra por maltrato animal.

El caso, ocurrido el pasado viernes 16 de octubre, generó indignación luego de que un sujeto presuntamente disparara contra un predio familiar, ataque en el que un perrito recibió dos impactos de bala que le provocaron la muerte. Además, una mujer resultó lesionada en uno de sus pies, hecho por el cual la Fiscalía también podría proceder mediante una tercera investigación.

De acuerdo con la información disponible, el acusado fue detenido por elementos de la Policía Municipal cuando presuntamente huía del ejido José de la Cruz Blanco. Su captura ocurrió en la calle 30-A por 53 de la colonia Revolución, donde los agentes le habrían encontrado dosis de sustancias ilícitas.

Tras su detención en flagrancia, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que posteriormente lo presentó ante un juez de Control. Como resultado de la audiencia, se dictó su vinculación a proceso por el delito contra la salud.