CRITICAN A LAYDA POR LLAMAR “COBARDES” A ESTUDIANTES DEL TEC; “NO DEBE PERDER EL CONTROL”: GUILLERMO PADILLA

-ACTITUD FUE DE RECHAZO Y PROTESTA ANTE EL DESGOBIERNO Y LA MENTIRA

El analista político Guillermo del Jesús Padilla Sierra cuestionó la actitud de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien llamó “cobardes” a un grupo de estudiantes que conversaba cuando ella hablaba en el Instituto Tecnológico de Campeche, pues consideró que la mandataria debe mostrar mayor respeto hacia los jóvenes, y afirmó que todo lo que dice la mandataria es demagogia y mentira, pues vive en un mundo distinto al real.

La gobernadora no debe perder el control emocional, subrayó, y consideró que la actitud de los estudiantes representa una forma de rechazo y protesta silenciosa por el desgobierno en que ella tiene a Campeche, donde predominan la falta de empleo, la inseguridad, la falta de medicinas en hospitales y un largo etcétera.

Creo que Layda Sansores llegó tarde al Gobierno y al lograrlo mostró su verdadera personalidad: autoritaria y poco receptiva a las necesidades de los campechanos, aseveró.

El analista también criticó que la gobernadora dedique la mayor parte de su tiempo fuera del Estado y a la realización de su programa Martes del Jaguar, mientras persisten problemas que requieren atención gubernamental, por lo cual es mentira que trabaje por Campeche.

Padilla Sierra afirmó que Layda Sansores mintió al asegurar que no tiene guaruras, pues todos en Campeche sabemos que se desplaza con un fuerte dispositivo de seguridad, “y no sé a qué le teme, porque también presume que Campeche es la entidad con mayor seguridad pero anda en Suburban blindadas, de las machuchonas, y rodeada de guardaespaldas”.