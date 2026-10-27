SUSPENDE PROFEPA TALA ILEGAL FORESTAL EN 5.9 HECTÁREAS Y CLAUSURA 12 HORNOS PARA PRODUCIR CARBÓN EN HOPELCHÉN

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso medidas de seguridad en terrenos forestales de los ejidos Crucero San Luis, Ich Ek y Xcupilcacab, en el Municipio de Hopelchén, Campeche, en tras detectar indicios de aprovechamiento forestal en 5.9 hectáreas y producción de carbón vegetal sin las autorizaciones correspondientes.

Durante las inspecciones, la autoridad localizó 12 hornos en desuso para producir carbón vegetal, ante lo cual ordenó la clausura total de las actividades de transformación de madera en el sitio.

Además, en 2 predios más encontró tocones que evidencian el aprovechamiento selectivo de maderas tropicales duras.

Las superficies afectadas se estimaron en 4.5 y 1.4 hectáreas, con volúmenes de 565.488 y 175.929 metros cúbicos de árbol total, respectivamente.

Ante estos hallazgos, la Profepa ordenó la suspensión total del aprovechamiento de materias primas forestales en ambos predios, para prevenir posibles actividades irregulares y determinar su situación legal.