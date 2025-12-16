martes, diciembre 16, 2025
MORENA COMO EL VIEJO PRI, CON FRACTURAS Y CAÍDA RUMBO A 2027: MINUTO CRÍTICO

La publicación de Minuto Crítico advierte que Morena enfrenta un proceso de desgaste interno tras años de concentración de poder y debilitamiento de instituciones, una dinámica que recuerda al viejo PRI. Señala que la imagen de invencibilidad comienza a resquebrajarse con el descenso en la popularidad, un entorno económico adverso y el peso financiero de Pemex, factores que podrían traducirse en una pérdida significativa de votos en las elecciones de 2027.

