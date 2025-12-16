DENUNCIAN SUCIEDAD Y FALTA DE ATENCIÓN EN HOSPITAL DEL IMSS DE CIUDAD DEL CARMEN

Una ciudadana carmelita denunció a través de redes sociales las condiciones de suciedad que, aseguró, se registran en las instalaciones del Hospital del IMSS en Ciudad del Carmen, al señalar que el lugar ofrece una imagen deplorable para quienes acuden a recibir atención médica. Según su testimonio, uno de los baños se encontraba completamente saturado de papeles y sin condiciones adecuadas de higiene, mientras que en los pasillos había basura tirada, lo que obligó a los usuarios a caminar entre desechos, como si se tratara de un basurero. La denunciante también acusó que presuntos trabajadores pasan gran parte del tiempo usando el celular, sin atender sus labores, y que no existe supervisión por parte de los responsables, situación que ha generado molestia e inconformidad entre los derechohabientes.