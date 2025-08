Se presenta como una gobernadora honesta que se entrega a su pueblo, pero la realidad es que solo trabaja cuando mucho tres días a la semana y después agarra su avión y se va de viaje…

“Estoy anonanado, perplejo, patidifuso, a punto de un infarto en el corazón y de una embolia en el cerebro”, repetía el bolero don Memín a sus amigos de tertulia, cuando le preguntaron su opinión sobre el menaje político que envió la Tía gobernanta con motivo de su informe. “Simplemente no lo puedo creer” musitó.

–“¿Acaso te sumaste a la horda de porristas a sueldo que tomó por asalto el centro de convenciones?”, le preguntó intrigada la exburócrata doña Chela. “A mí ya me tocó ser acarreada para aplaudir a los gobernantes pero desde que me jubilé no he regresado a esos eventos fantasiosos e inútiles” remató.

–“No estoy echando ninguna porra, respondió presuroso el rechoncho lustrador de zapatos. Es que no me creo que los ciudadanos aceptemos que nos brinden ese tipo espectáculos en lugar de un evento serio en donde realmente nos informen cuál es la situación que guarda la Administración Pública estatal” comentó.

–“Bueno, le dijo pacientemente el viejo Julián, recuerda que está de moda entre los jóvenes ofrecer el musical denominado “Mentiras” donde se interpretan canciones de los noventas, y yo supongo que lo que ocurrió el pasado viernes fue eso: un show de falsedades, de situaciones distorsionadas y de maquillaje, de mucho maquillaje para ocultar el fracaso de esta fallida Administración”

–“De que tenemos una gobernanta desorientada de eso no me queda la menor duda, añadió por su lado el poeta Casimiro. Mira que decir que los flamingos tienen su nido en Mérida, Yucatán, y no en la reserva de la

Biosfera de los Petenes y la Ría de Celestún, ya nos demuestra que cuando se trata de presumir logros tienes que difundir mentiras. Se presenta como una gobernadora honesta que se entrega a su pueblo, pero la realidad es que solo trabaja cuando mucho tres días a la semana y después agarra su avión y se va de viaje”.

–“Me he quedado perplejo, complementó don Memín, porque leo en las redes diversas publicaciones en que funcionarios y matraqueros la felicitan por haber rendido su informe, pero eso que hizo la señora no es un informe, puesto que no nos proporcionó datos sobre la situación financiera del Estado por ejemplo. Fue un circo, una payasada, una pasarela de lambiscones. ¿Y de qué la felicitan si no ha hecho nada?”

–“Bueno compadre, le contestó doña Chela, tú no percibes esos sueldazos, ni tienes guaruras a tu servicio, ni camionetotas, ni vales de gasolina, ni boletos de avión para que viajes donde quieras. Seguramente que si tuvieras esas prebendas también hubieras publicado tu desplegado con tu zalamera felicitación. Tenemos un Gobierno rico y un pueblo pobre, y eso se demostró una vez más con la payasada esa, que llamaron cuarto informe” remató.