¿QUIÉN DICE LA VERDAD VÍCTIMAS O ISRAEL VALLARTA?

Por: René Narváez Lozada “La voz de Mexico”

¿DONDE QUEDARON LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, DE ISRAEL VALLARTA?

*LA LIBERTAD DE VALLARTA ¡SE BASA EN QUE LA AUTORIDAD VIOLÓ EL PROCEDIMIENTO. ESO ES TODO!

A la opinión pública y todos mis compañeros periodistas y locutores, les digo si los presuntos responsables tienen derechos ¿En donde quedan los derechos de las víctimas Art. 20 C de la Constitución ? Así ya sé abrazos no balazos, ¿Verdad?

En mi calidad de periodista y abogado conocedor del sistema penal inquisidor en MÈXICO deseo ser muy claro con lo que acaba de pasar con la libertad del Señor Israel Vallarta y sus

co acusados.

La juez otorga la libertad de Israel, pero preguntó ¿En donde quedan los derechos de las víctimas?

Fue en su potestad como juez de amparo la licenciada Mariana Vieyra Valdéz del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, quién determinó dejar en libertad con la absolución de los cargos por el delito de secuestro a Israel Vallarta.

Las victimas en el caso de la banda del zodiaco, sufrieron el daño físico del delito de SECUESTRO y esto no fue tomado en cuenta ni se resolvió en la sentencia absolutoria de Israel Vallarte y en su momento en el amparo de la ciudadana francesa Florence”

Les explico:

*Durante el tiempo más de 20 años que estuvo en la cárcel Israel Vallarta no se le pudo sentenciar por los recursos y estrategias de defensa, ¡No porque no hubieran pruebas ni víctimas que lo reconocieran y señalaran de ser culpable del DELITO DE SECUESTRO!

Me duele ver que la ley se estira para algunos a pesar de las dudas de su responsabilidad en los delitos y para otros es tajante… Dijeran los italianos “ Puerca miseria”

Aclarado esto y no extrañado por su libertad que le otorgó un juez, les digo, esta RESOLUCIÓN DE LIBERTAD era obligada que se diera ya que al igual que a su co acusada Florence Cassez la extranjera francesa detenida con él y otros se violó constitucionalmente la LEGALIDAD de su detención en términos de los artículos 14 y 16 de la CONSTITUCIÓN vigente en el momento de su detención.

Y por qué en su detención al igual que sucedió con la ciudadana francesa se dice que se cambiaron y alteraron los hechos y esto adulteró la recolección de la verdad, indicios y todas las pruebas… Es decir que se VICIARON DESDE SU ORIGEN Y RECOLECCIÓN TODAS O MUCHAS PRUEBAS y eso lo acaba de reconocer la autoridad en este caso el JUEZ DE DISTRITO ¡Está es la realidad de su libertad!

Ahora resulta que al salir de la cárcel Israel Vallarta reta al periodista Carlos y pide justicia es decir “era una blanca Paloma”y esto si ustedes leen las declaraciones de las víctimas en la averiguación previa ¡No es cierto! (su absolutoria es u

como resultado de errores de la autoridad que lo detuvo y no ERROR DEL SISTEMA provocado por ERRORES en el PROCESO, y su libertad NO ES DE NINGUNA MANERA PORQUE FUERA INOCENTE, no se confundan ni crean en el fantasma de la INOCENCIA que él pretende que se le crea… Esto solo es manipulación.

Por eso yo lo invitaría a él que me permita o a cualquier periodista le permita que se le hiciera una programa de Radio o Televisión de frente a las VICTIMAS que lo señalaron y acusaron para que en igualdad de condiciones y en control horizontal las PRESUNTAS VÍCTIMAS Y EL PRESUNTO SECUESTRADOR sostengan su VERDAD Y VERSIÓN las presuntas VÍCTIMAS y su ACUSACIÓN y sus ELEMENTOS DE PRUEBA de su acusación y el presunto PRESUNTO RESPONSABLE su VERSIÓN DE INOCENCIA y sus elementos de prueba para demostrar su INOCENCIA.

¡Es libre por errores procesales más no por ser INOCENTE! El no ha mostrado ser inocente del DELITO DE SECUESTRO, que quede claro

El caso de Vallarta en diciembre de 2005, se contaminó por las autoridades, que utilizaron a el periodista Carlos Loret de Mola de Televisa, a quien se le aviso para que transmitiera la detención de Vallarta y Cassez, en una finca, ellos fueron señalados por la autoridad y además acusados de ser la banda de secuestradores llamados ‘Los Zodiaco’. Sin embargo días adelante la defensa de los detenidos denunció que la detención fue ilegal porque modificaron los hechos y terminó al parecer siendo un montaje de las autoridades para el periodista y su empresa de televisión… Up up y más up.

Desconozco quién o quienes fueron los culpables del montaje a ellos si se les debería fincar responsabilidad…

En el año de 2021 si no mal recuerdo, cuando las autoridades mexicanas detuvieron a Luis Cárdenas Palomino y lo acusaron de diversos delitos a este funcionario vinculado al grupo de Genaro García Luna, el caso de la banda del zodiaco volvió a ser mencionado cuando su pareja sentimental o esposa Mary Sainz quien se hacía pasar por periodista y defensora de derechos humanos y para hacer notorio su caso se vestía de blanco y vestido manchado de rojo “simulando sangre” se paseaba en el ángel de la independencia (Los invito a ver sus fotos en redes sociales y les invito a que demuestren que no digo la verdad ) ahí ella con su montaje teatral llamó la atención de las autoridades y se hizo famosa si no mal recuerdo por acudir a pedir audiencia en las mañaneras para que se analizara el caso con el licenciado Obrador presidente de la República Mexicana quien prometió liberarlo pero no lo hizo por qué, le dijeron según me cuentan algunos colegas por que se le informó a Obrador que había VÍCTIMAS QUE LO HABÍAN IDENTIFICADO Y SEÑALADO y por otra parte no había sentencia, en consecuencia estaba impedido para dar el INDULTO PRESIDENCIAL o AMNISTÍA.

Sin embargo si por el mismo hecho delictuoso había sido perdonada la ciudadana francesa, la juez no podía seguir deteniendo a Israel Vallarta y en consecuencia a sus co acusados que no se mencionan en esta sentencia ABSOLUTORIA que hoy para mi criterio indebidamente le dan la libertad como antes se lo dieron a la ciudadana francesa… Pero lo indebido se volvió debido porque se torció la ley en sus detenciones, solo por eso.

Porque digo indebidamente, porqué según el dicho de las victimas el si los tenía privados de su libertad junto con sus causas penales o compañeros detenidos, quienes por cierto siguen prisioneros según me dicen.

Ahora bien si ISRAEL es inocente lo que ni niego ni afirmó, el tiene la obligación de demostrarlo más ahora que está libre. Para mi lo resaltable aquí es la labor dela DEFENSORIA FEDERAL y

aquí se debe felicitar al defensor público DR. ARTURO ROBLES FERIA por su constancia y profesionalismo en su calidad de un auténtico defensor… A él mi admiración y respeto.