LEJOS DE IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, EL GOBIERNO PROVOCA COLAPSO DE EMPRESAS: PAZ LÓPEZ

Acisclo Paz López, empresario del ramo de seguridad privada, advirtió que el actual panorama económico nacional está llevando a miles de negocios al borde del colapso. Señaló que el gobierno, lejos de impulsar el crecimiento económico, fomenta la dependencia de la ciudadanía a través de apoyos que no fortalecen a las empresas. “Nos están orillando a que cerremos y nos vayamos para depender del gobierno y mantenernos controlados en un régimen autoritario”, expresó.

El empresario explicó que la crisis actual supera incluso los efectos de la pandemia, ya que ahora muchas empresas están cerrando sus puertas por la falta de contratos, liquidez y oportunidades. Mencionó que perdió acuerdos con dos compañías, incluida una firma española relacionada con Pemex, que se retiró por falta de pagos. “Pemex no paga y ya no tienen recursos. Nos estamos ahogando, no hay economía mínima para sobrevivir”, lamentó, tras señalar que cada vez más personas migran a otros estados en busca de empleo.

Paz López criticó que el gobierno federal solo se enfoque en mantener programas sociales como estrategia política, sin tomar medidas reales para incentivar la economía productiva. “Toda esa reserva se la acabó Andrés Manuel dando dádivas para sostener su movimiento. Entre más pobres haya, el gobierno sigue quedando”, advirtió. Concluyó que, de continuar así, el país podría enfrentar un escenario similar al de Venezuela, con más pobreza, desempleo y cierre de empresas.