LEALTAD, NO EFICIENCIA

La mayoría de los policías que se quedaron y los que le son leales a los comandantes foráneos, no le sirven al pueblo si no a sus jefes…

Se reunió la comandanta guanajuatense con la tropa, con el fin de celebrar el Día del Policía, con dos semanas de anticipación, pues tradicionalmente el festejo se hace cada 22 de diciembre, y lo que destacó en su discurso, más que la eficiencia, los resultados o el respaldo ciudadano, es la lealtad. A ella y a su jefa, la Tía gobernanta.

–“¿Pues no se supone –cuestionó con su acostumbrada ironía el bolero don Memín—que la lealtad es al pueblo? ¿Al ciudadano? ¿A la sociedad? ¿Qué ganamos nosotros con que los policías que se quedaron en la corporación le sean leales a una funcionaria foránea y a una gobernante arbitraria y caprichosa?”.

–“Es la confesión de la comandanta de que a ella no le importa si sus elementos son unos bandidos, teporochos, drogadictos, violadores, extorsionadores, prepotentes o ineptos. No. Lo que a ella le importa es que le sean leales. Por eso puso ese valor por encima de otros como la honestidad, la valentía, la eficiencia, el respeto a los derechos humanos o la dignidad”.

–“Por si no se habían dado cuenta, anotó con su sapiencia el viejo Julián, pero en la Policía se invirtieron los valores. Y no, con eso no quiero decir que están invirtiendo en la bolsa de valores para jinetear el presupuesto, sino que los principios y valores en esa corporación están de cabeza. La mayoría de los policías que se quedaron y los que le son leales a los comandantes foráneos, no le sirven al pueblo si no a sus jefes y eso es lo que les complace”.

–“En este orden de ideas, complementó el poeta Casimiro, que los policías no esperen el respeto del pueblo. Si su lealtad no es para con la sociedad y los ciudadanos, que no esperen que nosotros los respetemos y valoremos. Que le sigan lamiendo las botas a sus comandantes foráneos y que esperen el repudio ciudadano cuando esos pillos se vayan con sus maletas repletas de dinero”.

–“Lo que debió decir la guanajuatense, exigió don Memín, es que adelantó dos semanas el festejo del Día del Policía, porque ya tiene listo su pasaporte y sus boletos de avión de primera clase para irse a vacacionar al extranjero. Se dice que irán a disfrutar de la nieve a algún país europeo, mientras que sus “leales” sirvientes, se quedan a rejodernos con sus retenes y sus abusos”.

–“Lo bueno es que ya falta poco, masculló doña Chela. Cada día faltan menos horas para que esta bola de corruptos se largue de nuestro Estado. Ojalá que algún día los alcance la mano de la justicia” suplicó.