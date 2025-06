LAYDA PASÓ DE DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A CALLARLA BAJO EL ARGUMENTO DE “DISCURSO DE ODIO”

El abogado Luis Lex señalo de manera contundente al cambio en el discurso del actual gobierno de Campeche, al señalar que quienes antes alzaban la voz en defensa de la libertad de expresión, hoy pretenden silenciar la crítica bajo el argumento del “discurso de odio”.

Recordó que el sexenio inició con una narrativa de ataques públicos, descalificaciones e insultos contra periodistas, políticos y empresarios, sin que las acusaciones se judicializaran. “Nos acostumbramos a la voz alzada, a las palabras lacerantes, a los discursos insultantes. ¿Cómo pedir al pueblo que se calle, si vimos a Layda Sansores defender su derecho a expresarse desde el Senado?”, señaló.

En ese entonces, Layda se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto llamándolo “inepto, cobarde y corrupto”, reclamando su derecho como legisladora a expresar su opinión. “No se puede coartar la libertad de expresión de los ciudadanos”, dijo desde tribuna. El abogado expresó que hoy, sin embargo, se percibe un panorama distinto: “Este discurso no se parece en nada al de hoy, donde no se permite la crítica. A toda opinión le llaman discurso de odio. Pero en esos momentos era válido”, aseguró, refiriéndose al presente, en el que desde el Congreso de Campeche se amenaza a medios y ciudadanos críticos.

Mencionó particularmente al diputado Antonio Jiménez, quien advirtió que los medios que “violenten a diputadas” deberán enfrentar responsabilidades penales. Lex consideró estas posturas como una forma de censura disfrazada de protección, en un gobierno que ha usado el mismo lenguaje agresivo durante todo su mandato.

“Hay que ser congruentes. La tribuna no debe ser un medio para amenazar a los ciudadanos, y mucho menos a la prensa. Si existe crítica, es porque hay inconformidad, y si hay inconformidad, es porque las cosas no están bien. Censurar no es más fácil que hacer bien el trabajo”, sentenció.