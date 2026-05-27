miércoles, mayo 27, 2026
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LAMENTABLE Y TRISTE QUE SHEINBAUM MIENTA TODOS LOS DÍAS Y PIDA NO VER UN CANAL DE TELEVISIÓN: PORTELA; “ATENTA CONTRA LA LIBRE EXPRESIÓN”

-“YA NADA SORPRENDE CON UN PARTIDO MORENA FINANCIADO POR NARCOS Y UN EXPRESIDENTE QUE RECIBIÓ AYUDA DEL CRIMEN ORGANIZADO”

El representante del Colegio de Profesionistas del Colegio de Abogados, Francisco Eustaquio Portela Chaparro, calificó como lamentable y triste que una presidenta (Claudia Sheinbaum) que todos los días miente a los mexicanos, pida no ver un canal de televisión que nos dice la verdad. “Es una postura grotesca y con ella todo su partido de narcomorenistas, y le pido entregar a los delincuentes que pide Estados Unidos”, aseveró.

Afirmó que los mexicanos ya abrieron los ojos, estamos cansados del saqueo a nuestro país y de que hagan lo que tanto criticaban, lamentó que la mandataria pretenda coartar la libertad de expresión y el derecho a tener una prensa libre y bien informada, y dijo que ya nada sorprende con un partido (Morena) financiado por narcos y con un expresidente que a todas luces recibió financiamiento del crimen organizado.

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