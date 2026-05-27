¡CON LAYDA AGONIZA LA ECONOMÍA! CAMPECHE YA COMPARTE CON CHIAPAS EL PRIMER LUGAR EN POBREZA LABORAL

Pese al discurso triunfalista del Gobierno de Layda Sansores, entre el primer semestre de 2025 y el mismo lapso de este año la pobreza laboral aumentó de manera significativa en Campeche al registrar 1.6 por ciento, con lo cual le disputa a Chiapas, que registró la misma cifra, el primer lugar nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Estos números reflejan una mala economía derivada de la falta de inversiones y de obra pública, con lo cual se pierden empleos, ingresos y poder adquisitivo, dando lugar a la pobreza laboral, que consiste en tener un ingreso menor por persona a 2 mil 598 pesos en la zona urbana y a mil 966 en la rural, cantidades que representan el valor o costo de la canasta básica alimentaria.

Pero hay otro dato que confirma lo mal que está el estado de Campeche en materia económica: fue el segundo en registrar mayor decremento en ingreso laboral real per cápita con 1.7%, siendo sólo superado por la Ciudad de México con 3.1 porcentual.