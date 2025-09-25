LA TÍA “POBRE”

Ella era una recicladora de quejas ciudadanas las cuales no buscaba resolver sino capitalizar políticamente. Nunca tuvo afán de servicio, sino de servirse…

“¿Por qué maldición somos tan pobres” ?, preguntó a la audiencia la Tía gobernanta el pasado sábado durante el mitin con la emperatriz Claudia, y con una actuación propia de “la Rosa de Guadalupe” añadió: “me siento indignada en todas mis arterias”, cada vez que, al conceder audiencias públicas, la gente verdaderamente necesitada platica sus carencias.

–“¿Pobre la Tía? ¡Que se lo crea su chichí!” exclamó indignada doña Chela al recordar que el que realmente era pobre era su tatarabuelo, porque no se metió en esto de la política. “Pobre, pero de espíritu es lo que es por mentir de esa manera tan descarada” remató.

–“Escuché apenas el pasado martes en su programa presumir sus lujos y excentricidades, complementó el bolero don Memín. Por ejemplo, dijo que el antecomedor de su “casa blanca”, la cual heredó de su progenitor el Sátrapa Negro, es más grande que el departamento de la Emperatriz Claudia, a quien por cierto, calificó como ‘la más honesta entre las honestas’.

–“Pobre la Tía que se cree pobre, señaló a su vez el poeta Casimiro. Y coincido en su pobreza espiritual, porque ya vimos que es abiertamente materialista, por eso acumula riquezas, propiedades, joyas, zapatos y vestidos carísimos. Tan solo el atuendo que porta diariamente la gobernanta equivale a 10 meses de sueldo de diez obreros de sus empresas y gasolinerías”.

–“Yo creo que nadie se deja engañar por sus posturas sobreactuadas, añadió a su vez el viejo Julián. Decir que la Tía es “pobre” es como aceptar que es una luchadora social. Para nada, era ella una recicladora de quejas ciudadanas las cuales no buscaba resolver sino capitalizar políticamente. Nunca tuvo afán de servicio, sino de servirse, y de sus convicciones y principios ni hablemos. Su paso fugaz por tantos y tantos partidos nos comprueba que lo suyo era el pragmatismo, buscaba en dónde le iba a ser más fácil llegar al poder, y se colgó del movimiento que en su momento encabezó el Peje Tabajqueño” subrayó.

–“Quien no la conozca que la compre, exclamó molesta otra vez doña Chela. Si logró engañar con un telefonito a la hoy Emperatriz Claudia, que no crea que de la misma manera podrá engañarnos a todos tan fácilmente. Y al menos en el discurso no le creemos absolutamente nada, mucho menos cuando se declara luchadora social, o se define como “pobre” ¡que le cuente esos cuentos a su abuela!” exclamó.