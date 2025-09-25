POR ERROR DE LA POLICÍA DETIENEN A DOS PERSONAS NO IMPLICADAS EN EL CASO BACHOCO; SOLO UNO PERMANECE BAJO CUSTODIA

▪️ EL ÚNICO ASEGURADO FUE RETENIDO POR EMPLEADOS DE BACHOCO

Tras calificar como asalto un robo violento y asegurar que fueron tres las personas aseguradas el pasado martes 23 de septiembre en Bachoco, la policía de Marcela quedó en evidencia por la mala investigación, luego de que dos de los civiles detenidos fueran liberados por no estar implicados.

De acuerdo con un video difundido por la Policía Estatal, se aseguró que la versión de que sólo había un detenido era incorrecta, ya que los trabajadores de la empresa avícola retuvieron al principal implicado para entregarlo a las autoridades. Durante el pasado Martes del Jaguar, se presumió que los operadores del C-5 dieron seguimiento a los arrestos.

Sólo Fernando “V” y/o F. V. M., de 43 años y originario de Veracruz, permanece bajo custodia y hospitalizado, tras ser retenido por los mismos empleados de Bachoco. Los otros dos detenidos por la Policía Estatal, Óscar “C” y/o Ó. C. A., de 21 años, y Jorge “C” y/o J. C. C., de 35 años, fueron liberados durante el transcurso del miércoles 24 de septiembre en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGECAM).